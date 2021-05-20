В Краснодаре клиент обманом выманил у парикмахера деньги, пообещав купить часы

В дежурную часть полиции Краснодара обратилась сотрудница парикмахерской по улице имени Соколова. Она рассказала, что один из ее клиентов предложил ей купить часы за 12500, но попозже, а вот деньги попросил вперед. Женщина не задумываясь перевела указанную сумму мошеннику, и стала ждать. Однако спустя день она поняла, что ни часов, ни денег у нее не будет, и заявила в полицию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодара.

- Сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего жителя станицы Калининской. В отделе мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на свои нужды, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе надзорного ведомства.

В отношении мошенника завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.