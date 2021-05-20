В мэрии Краснодара рассказали, когда построят надземный мост между поселками Индустриальный и Дружелюбный

Перейти дорогу в этом районе практически невозможно из-за большого потока машин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители четырех поселков и садовых товариществ очень ждут надземный мост между Индустриальным и Дружелюбным. По поводу его строительства в администрацию города поступало не одно обращение. В эфире радио "КП"-Краснодар" 19 мая мэр города Евгений Первышов обещал разобраться в ситуации. Не прошло и дня, как мы получили ответ.

- Краснодарским филиалом ГК «Автодор» сейчас ведутся работы по проектированию надземного пешеходного перехода через федеральную автомобильную дорогу М-4 «Дон» в районе поселка Индустриального. Их планируют завершить до 30 июня, - пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в мэрии добавили, что положительное заключение госэкспертизы проектной документации планируется получить в сентябре этого года. После чего строители приступят к возведению моста, это будет в этом году. А построят и сдадут в эксплуатацию мост в 2022 году.