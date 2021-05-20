Житель Краснодарского края хранил наркотики в трехлитровой банке

Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.

На Кубани проводится операция «Мак». Машины на дорогах проверяют правоохранители вместе с охраной Минтранса. Сотрудники ведомства осматривают автомобили, грузы, багаж, ручную кладь, личные вещи водителей и пассажиров. И, стоит сказать, нередко находят запрещенные вещества.

Так, у одного из жителей Краснодарского края выявили наркотики. Дурмна-траву злоумышленник прятал в трехлитровой банке.

- Бдительность и тщательность досмотра физических лиц, грузов и багажа работниками филиала, совместно с кинологами транспортной полиции, позволяют успешно решать задачи, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» и.о. директора филиала Александр Репников.

Отметим, что за минувшую неделю охрана Минтранса задержала на защищаемых объектах Краснодарского края и Крыма 76 нарушителей. Они нарушили пропускной и внутриобъектовый режим.

- 35 человек передали сотрудникам полиции для разбирательств, - уточнил ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.