В станице Ленинградской отреставрируют два памятника архитектуры

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Ленинградской два одноэтажных кирпичных здания на пересечении улиц Ленина и 417-й дивизии стали охраняемыми объектами администрации. Раньше это были жилые здания. Каждый из объектов представляет большую историческую ценность.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

– Нам важно сохранить важную архитектуру, исторический облик городов и станиц Кубани. Такую задачу ставит перед нами губернатор Вениамин Кондратьев. В станице Ленинградской сохранилось немного жилых построек начала XX века. Такая работа сможет оставить памятники в неизменном виде, - сказал вице-губернатор края Сергей Болдин.

Эксперты утверждают, что большой интерес представляет жилой дом станичного атамана Архипенко, потому что именно он – яркий образец периода поздней эклектики с элементами позднего классицизма. В нем потолки с лепниной, кирпичные печи, чугунные створки, вентиляционные решетки из металла, филенчатые двери и оконные рамы с резными элементами нащельников.

ДЛЯ СПРАВКИ

Атаман Архипенко не принял советскую власть и ушел из станицы с белогвардейской армией Деникина. В период оккупации Ленинградского района в Великую Отечественную войну в здании размещалась немецкая комендатура. В послевоенный период – райисполком, исполком сельсовета, затем Ленинградский сельский Совет.