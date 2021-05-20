В Лабинском районе рухнул аварийный мост через реку

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В ночь на 20 мая в Лабинском районе рухнул старый мост через реку Большая Лаба. Он соединял село Гофицкое и станицу Чернореченскую и был бесхозным. Объект давно находился в плохом, аварийном состоянии, о чем прокуратура района неоднократно предупреждала администрацию.

- Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста в Лабинском районе, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Отметим, что надзорное ведомство просило мэрию демонтировать конструкцию до случившегося. К счастью, пострадавших в ЧП нет.