Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 20 мая выросло на 93

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Оперативный штаб Краснодарского края обнародовал подробности о новых случаях заражения опасной инфекцией в регионе. Заболевших за сутки каждый день становится меньше. Стабилизацию эпидобстановки медики связывают с вакцинацией населения.

По данным на 20 мая за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 93 человека. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Новороссийск, Динской и Тимашевский районы. Здесь выявили 21 случай и по шесть инфицированных соответственно. По пять новых пациентов в Сочи и Тбилисском районе.

- По четыре человека с коронавирусом отмечено в Анапе и Славянском районе. По трое заболевших в Ейском, Кавказском, Лабинском, Староминском и Темрюкском районах. На территории Туапсинского, Апшеронского, Брюховецкого, Крыловского, Приморско-Ахтарского, Новокубанского, Мостовского районов и Горячего Ключа по двое зараженных жителей, - сообщили «КП» - Кубань» в оперштабе.

Единичные случаи зафиксированы в Успенском, Усть-Лабинском, Гулькевичском, Павловском районах и Геленджике. Также известно, что среди заболевших за сутки -шестеро детей.

60 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое – на ЭКМО. На 20 мая в стационарах лечатся 1017 человек с COVID-19, дома – 1152 жителя.