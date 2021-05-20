В Горячем Ключе иномарка врезалась в столб, пострадали два человека

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась 19 мая около 19:10 на трассе по дороге к Горячему Ключу. Там, по предварительным данным, 30-летний водитель за рулем машины «Ниссан» на большой скорости съехал с дороги и врезался в бетонный столб. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадал водитель и 36-летний пассажир.

- После осмотра врачей им назначено амбулаторное лечение, - уточнили в ведомстве.

Все обстоятельства выясняются.