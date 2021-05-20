Виталий Игнатенко будет избираться в Госдуму от Сочинского округа

Виталий Игнатенко сообщил, что примет участие в предварительном народном голосовании для последующего выдвижения в Государственную Думу РФ по Сочинскому округу. Виталий Никитич человек в Сочи довольно известный – в том числе благодаря его усилиям Сочи был присужден Орден Отечественной Войны I степени. В период подготовки города к Олимпиаде по поручению Президента возглавил Общественный Совет, рассмотревший более 200 вопросов по защите интересов сочинцев.

По словам Виталия Никитича, представлять город в парламенте он решил, потому что увидел, что в Госдуме усиливается внимание к регионам.

Фото предоставлено Виталием Игнатенко

- Я много времени посвящаю решению проблем Кубани и Сочи в частности. Краснодарский край был, есть и будет одним из самых передовых российских регионов. Во всех областях. И вопросы, которые нужно решать для меня не новые. Я родился в Сочи, мои родители были в числе людей, закладывавших основу благополучия края. И я чувствую долг перед земляками, необходимость продолжить это дело, - рассказал Виталий Игнатенко.

Среди тем, которые сейчас требуют особого внимания, он назвал экологию – в широком смысле. Причем решать проблемы в этом направлении, по его мнению, нужно на федеральном уровне в рамках масштабной программы.

- Мелко к этому вопросу подходить нельзя. Необходим общероссийский план взаимодействия человека и природы, - заявил Виталий Игнатенко, уточнив, что в сочинский округ также входят Белореченский и Апшеронский районы края, так что аналогичные проблемы будут решаться и там.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в сентябре этого года.

СПРАВКА

Виталий Никитич Игнатенко родился в Сочи. Окончил Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Журналистика». Работал в газете «Комсомольская правда». Руководил пресс-службой президента СССР, в 1991 году возглавил ТАСС. В июле 2009 года курировал работу Общественного совета по подготовке Олимпийских зимних игр. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени.