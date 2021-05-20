В Краснодаре по улице Калинина открыли новый детский сад на 200 мест

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Детсад «Непоседы» открыли на улице Калинина в краевом центре. Его посещает 100 воспитанников. Сейчас учреждение - филиал сада № 16, но в дальнейшем оно станет самостоятельным.

- Садик построили в «кубике» из многоэтажек — на территории, где раньше располагалась военная часть. Городу удалось вернуть эту землю в муниципальную собственность. В таком высотном жилом массиве детсада, конечно, не хватало, - написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Детский сад рассчитан на 200 мест, в ближайшее время сюда доберут еще воспитанников. Учреждение сформирует и ясельные группы.

- На первом этаже детского сада расположены четыре групповые ячейки, том числе две ясельные, медпункт и пищеблок, на втором этаже — еще четыре групповые ячейки, музыкальный и спортивный залы, - добавили в мэрии.

Сейчас в Краснодаре строят пять детских садов, готовы проекты еще шести дошкольных образовательных учреждений.