Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Сочинские спасатели помогли туристу. Мужчина перевернулся на квадроцикле и сломал ребра. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Несчастный случай произошел в лесном массиве «Орлиные скалы». 33-летний отдыхающий из Липецкой области перевернулся на квадроцикле.

В результате аварии мужчина получил переломы ребер, левого коленного сустава, травмы левой руки и позвоночника.

- Спасатели МЧС оперативно доставили к пострадавшему медиков, которые оказали ему экстренную помощь. Затем спасатели перенесли туриста в машину и отвезли к Ромашковой поляне. Там они передали мужчину бригаде скорой, - отмечает в своем сообщении пресс-служба ЮРПСО МЧС России.