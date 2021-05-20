В Павловском районе до конца 2021 года построят свиноферму

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Павловском районе Кубани до конца 2021 года построят свиноферму полного цикла. На ней будут выпускать до семи тысяч тонн свинины в год. Соглашение о реализации подписали в 2019 году в рамках ПМЭФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Объем вложений – 1,6 миллиард рублей. В результате в районе появится еще и 60 новых рабочих мест.

- Опытно-производственное хозяйство «Искра» в Павловском районе внедрит современные технологии. В результате на предприятии планируют увеличить среднесуточный прирост массы животного до 800 грамм, довести число голов свиней до 60,3 тысяч в год и уменьшить затраты на корм, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации.

Сейчас уже построены производственные и вспомогательные корпуса, насосную станцию и блочно-модельную котельную. А еще подвели все инженерные сети и благоустроили 70 процентов территории.