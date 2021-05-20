Глава парламента Кубани наградил лучших тосовцев региона

В Абинске председатель ЗСК Юрий Бурлачко дал старт циклу зональных совещаний. Они посвящены результатам работы органов территориального общественного самоуправления в 2020 году. На встрече наградили лучших руководителей ТОСов из Анапы, Новороссийска, Геленджика, Абинского, Красноармейского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов.

Перед торжественной частью провели семинар на тему «Современный этап развития территориального общественного самоуправления в Краснодарском крае». В рамках обучающей программы председатель комитета ЗСК Сергей Жиленко, представители департамента внутренней политики и территориального управления Росстата ознакомили слушателей с информацией по вопросам организации и деятельности органов ТОС в свете новых изменений федерального законодательства. Одной из ключевых тем обсуждения стало инициативное бюджетирование. В ходе семинара общественники обменялись практическим опытом, наладить взаимодействие с коллегами из других территорий.

Перед началом церемонии награждения гости осмотрели экспозицию стендов о деятельности ТОС в районах. В зале председатель ЗСК обратился к активистам и выразил им признательность за работу во время пандемии.

- Прошлый год, итоги которого мы подводим сегодня, ни для кого не был простым. Территориальное общественное самоуправление не исключение. На многих из вас легла дополнительная нагрузка. В трудное время пандемии вы не остались в стороне. Вместе с волонтерами, депутатами, предпринимателями вы организовывали помощь нуждающимся многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам и пожилым гражданам. Участвовали в контрольных мероприятиях по соблюдению предписаний Роспотребнадзора и режима карантина, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Глава краевого депутатского корпуса также отметил роль тосовцев при подготовке к всенародному голосованию по проекту обновленной Конституции Российской Федерации. Юрий Бурлачко заметил, что опыт работы кубанского территориального общественного самоуправления востребован во многих субъектах, а Законодательное Собрание по-прежнему будет уделять внимание развитию института ТОС.

Напутствовал активистов и депутат Госдумы Иван Демченко.

- В работе с населением ТОС – не последнее, а первое звено. Вы — настоящая опора для органов местного самоуправления, - сказал Иван Демченко.

От имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева собравшихся приветствовал Игорь Чагаев. Он отметил особую роль тосовцев в работе с населением, участии в инициативных проектах по благоустройству.

Руководители лучших органов ТОС получили из рук главы кубанского парламента дипломы Законодательного Собрания Краснодарского края. Традиционной наградой стали субсидии из краевого бюджета, которые по условиям конкурса можно потратить на благоустройство территорий в границах ТОСа. За первые, вторые и третьи места победители получат более 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.