Краснодар и Ларнака подписали соглашение о сотрудничестве

20 мая заключили соглашение о сотрудничестве Краснодар и Ларнака (Республика Крым). Четырёхсторонний документ мэры двух городов-побратимов — Евгений Первышов и Андреас Вирас, это случилось во время видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Документ поможет в развитии торговли, связей, контактов в сфере промышленности и бизнесе.

— Сегодня мы выходим на новый уровень в наших деловых взаимоотношениях с Ларнакой. Инициатором выступила кипрская сторона, а мы поддержали этот проект, - отметил Первышов.

Также глава города отметил, что внешнеторговый оборот между Кипром и Кубанью составляет более 130 миллионов долларов США. Тем временем доля средиземноморской республики – 1,3%. Первышов считает, что в экономическом сотрудничестве городам есть куда расти.