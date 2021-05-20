В Адыгее преступник напал с лезвием на сотрудника исправительной колонии

Колония № 1 УФСИН в Тлюстенхабле

10 мая один из осужденных колонии № 1 УФСИН в Тлюстенхабле отправился на прогулку со своим сопровождающим. У них началась ссора, после чего мужчина схватил лезвие и порезал сотруднику ладонь правой руки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

- Осужденный причинил сотруднику физическую боль и повреждение в виде резаной раны. Возбуждено уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества», - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.