Фото: пресс-служба администрации Анапы

На главной сцене фестиваля «Море» в Анапе пройдет игра с Дмитрием Дибровым «Кто хочет стать сомелье....онером?». Она начнется 22 мая в 17:00. Участникам нужно будет ответить на 12 вопросов на тему виноградарства и виноделия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Но вот сыграть с Дмитрием Дибровым смогут только самые умные. Чтобы попасть в их число, вам нужно пройти тест и набрать максимальное количество баллов. Это нужно сделать до 21 числа. Всего выберут четырех счастливчиков