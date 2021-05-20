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Общество20 мая 2021 15:19

В Сочи наступает высокий уровень пожароопасности

С 21 мая в предгорьях курорта ожидается опасность четвертого класса
Рима ОГАНЯНРима ОГАНЯН
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Фото: Сочинский национальный парк.

Фото: Сочинский национальный парк.

В Сочи наступает высокий уровень пожароопасности. С 21 мая в предгорьях курорта ожидается опасность четвертого класса. Об этом сообщают в городской пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, это связано с сухой погодой, которая пришла на курорт.

Гражданам рекомендуется принять меры предосторожности. Строго запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и бытовой мусор. Нарушителям грозит штраф.

Экстренные службы переведены на усиленный режим работы.

В случае чрезвычайной ситуации звонить по телефону 112.

Сочи