Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Школы Сочи возьмет под охрану Росгвардия во время последних звонков. Сотрудники планируют проверить более 130 учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сразу два подразделения Росгвардии будут обеспечивать порядок и безопасность учебных заведений Сочи и Краснодара.

Проверка начнется накануне торжества с участием детей. Однако, сотрудники ведомства во время последних звонков будут находиться в рядом со школами.

Такие меры безопасности введены на Кубани после стрельбы в школе в Казани, когда бывший ученик с оружием проник в учебное заведение и убил детей и педагогов.