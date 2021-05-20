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Общество20 мая 2021 16:07

На Кубани все школы будут охранять казаки

Для этого в регионе создадут единый казачий ЧОП
София ФОМЕНКО
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Нововведение ввели после трагедии в Казани

Нововведение ввели после трагедии в Казани

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае все школы будут охранять казаки, для этого в регионе создадут единый ЧОП. Об этом сообщает пресс-службе администрации края.

- Мы выгнали все ЧОП, которые охраняли все школы и детсады. Сделаем частное охранное предприятие, учредителем которого станет Кубанское казачье войско, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Отметим, что сейчас на Кубани из 1,2 тысяч школ силами казаков охраняется уже 90% учреждений, а с нововведениями эта цифра достигнет всех 100%.