На Кубани поймали вандала, который обезглавил Ленина

Задержанный вандал. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Напомним, в ночь на 17 мая в поселке Ахтырском, что в Абинском районе, неизвестный напал на памятник Ленину и снес ему голову. Полиция сразу же начала расследование, и вот 20 мая злоумышленника поймали. Им оказался молодой житель Калининского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.

- Жителя Калининского района стражи правопорядка задержали по месту временного проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что подозреваемый поднялся на памятник и нанес несколько ударов по постаменту, повредив его часть, - уточнили в ведомстве.

На парня завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Причину случившегося задержанный объяснить не смог.