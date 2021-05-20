В Динском районе пройдет акция «Кубань против рака»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Динском районе 31 мая пройдет акция «Кубань против рака». Врачи онкодиспансера номер 1 примут жителей в районной больнице по адресу: Динская, улица Кирпичная 73-А с 9 до 14 часов. Цель акции – выявить злокачественные новообразования вовремя, чтобы успеть спасти пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

А 22 мая в поселке Южный тоже Динского района пройдет еще и акция «День здоровья». Сюда приедут краевые специалисты для осмотра жителей.