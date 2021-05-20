Фото: почта России.

"Живые" посылки из Сочи отправили пчеловодам. «Жужжащий» груз получат в Татарстане, Удмуртии и в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Почта России».

Самый благоприятный сезон для отправки пчел почтой - конец весны и до начала осени. Краснополянская опытная станция пчеловодства уже более 40 лет практикует отправку своих подопечных в разные регионы России для размножения.

Пчелы отравляются в путь в специально изготовленных деревянных емкостях. На них значится надпись: «Осторожно! Живые пчелы! Не переворачивать, на солнце не держать».

Каждая коробка имеет вентиляцию и содержит несколько скрепленных между собой контейнеров с пчелами. В контейнеры закладывается особая сладкая еда. Однако, каждая пчеломатка отправляется в путешествие в личном изолированном «домике» со своей свитой из 5-12 рабочих пчел.