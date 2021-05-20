Школьница из Краснодара покажет свои работы в первой цифровой экспозиции от Третьяковской галереи и МТС

Фото предоставлено компанией МТС

МТС и Государственная Третьяковская галерея открывают цифровую выставку в благотворительном проекте для детей «Поколение М». Тема вставки - «Искусство в космическом пространстве». В мероприятии примут участие талантливые дети из разных регионов вместе с известным скульптором и автором инсталляций Ростаном Тавасиевым. Жюри выбрало 15 лучших работ, среди которых картина Юлии Хамидовой из Краснодара.

- Свои идеи Юлия воплотила в эскизах, а затем загрузила их на сайт проекта «Поколение М», чтобы побороться за возможность продемонстрировать свои работы в Третьяковской галерее. Юлия не имеет специального художественного образования. Тем не менее, именно ее картина была выбрана из сотен других для экспозиции в Третьяковской галерее, - рассказали «КП»-Кубань» организаторы конкурса.

Социальная экспозиция в здании Новой Третьяковки будет ждать гостей до 3 июня.