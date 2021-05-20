Основные покупатели курортной недвижимости - москвичи

Спрос на квартиры в Сочи вырос на 50%. Основные покупатели - жители Москвы. Такие данные привел эксперт по рынку недвижимости Сочи Кирилл Флутков.

- В апреле 2021 года спрос на покупку квартир в Сочи оказался на 53,26% выше, чем в апреле 2020 года. Этот рост отражается и на статистике за первые четыре месяца текущего года, - отметил Кирилл Флутков.

По его словам, с января по апрель 2021 года количество запросов на покупку недвижимости в городе-курорте выросло на 48,27% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Пик спроса на квартиры в Сочи пришелся на март. В мае число запросов превысило среднемесячный результат за текущий год на 1,8%, а за прошлый год – на 39,41%.

Весной основной спрос на квартиры в Сочи отмечен со стороны москвичей.

На втором и третьем местах - Санкт-Петербург и Краснодар. Далее - Новосибирск и Екатеринбург.