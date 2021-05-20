В Майкопе директор местного ДК устроила на работу двух фиктивных сотрудников

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Следственный отдел по городу Майкопу возбудил уголовное дело в отношении директрисы местного ДК. По данным оперативников, женищна устроила на работу двух сотрудников, чтобы забирать их зарплату себе. Сумма ущерба за время со 2 сентября 2019 года по 31 июля 2020 года составила 270 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Адыгея.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств имевших место событий и закрепление полученных доказательств, - уточнили в ведомстве.

Расследование дела продолжается.