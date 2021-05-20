В Краснодаре началось проектирование приюта для бездомных животных

Фото: архив "КП"

В краевой столице начали проектирование приюта для бездомных животных. Его хотят построить на земельном участке площадью 1,3 гектаров в поселке Березовом на улице имени Скульптора Коломойцева. Сейчас закончился аукцион по выбору организации, которая займется проектированием. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

После заключения контракта подрядчик начал готовить проект.

- У нас огромная потребность в городском приюте. Это не быстрый процесс, нам не сразу удалось найти землю для приюта, потом долгое время шло оформление участка, передача его в пользование администрации, затем торги. Согласно контракту, проект будет готов к сентябрю. Сразу после мы начнем выделять финансирование и запустим стройку, - написал мэр города Первышов в своем тг-канале.

В приюте будут держать 250 бездомных собак. А на самой территории будут склад, вольеры, площадки для выгула, кормокухня, подсобки, ветеринарный пункт и даже карантинное помещение. Среди задач приюта – отлов и транспортировка животных, а также содержание их в течение 26 дней, поиск новых владельцев и чипирование.