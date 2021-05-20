Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченске заканчивают строительство очистных сооружений по федеральному проекту «Чистая вода». Работы начали вести в 2020 году, а ввод в эксплуатацию запланировали на июнь 2021 года. Их мощность – десять тысяч кубометров в сутки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Благодаря этим очистным сооружениям качество питьевой воды улучшится более чем у 50 тысяч человек. Такие же перемены ждут водозаборы в Новокубанске и Горячем Ключе.