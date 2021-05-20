Открытие курортного сезона в Анапе 2021: где и когда пройдет праздничный салют Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Открытие курортного сезона в Анапе 2021 не за горами. По традиции в этот день на курорте пройдет праздничный салют. Он завершит фестиваль шаров, который начался на курорте 14 мая.

«КП» – Кубань» выяснила, где и когда пройдет праздничный салют в честь открытие курортного сезона в Анапе 2021.

Он состоится вечером 22 мая. В 21:30 на Театральной площади города жители и гости курорты увидят красочный фейерверк.

Праздничный салют в честь открытие курортного сезона в Анапе 2021 станет одним из красочных за несколько лет.