Председатель ЗСК обсудил меры поддержки предпринимателей с кубанским бизнес-омбудсменом

Спикер парламента региона Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей на Кубани Игорем Якимчиком. Стороны подвели итоги работы с бизнесом в 2020 году, перспективы на постковидный период и сошлись во мнении, что меры поддержки, которые предпринимает краевая власть, позволили экономике справиться с новыми вызовами.

Юрий Бурлачко и Игорь Якимчик сошлись во мнении, что принимаемые краевой властью меры поддержки позволили экономике справиться с новыми вызовами.

- Прошлый год удалось выстоять благодаря нашему взаимодействию. В том числе по инициативе Уполномоченного на законодательном уровне был закреплен широкий спектр мер поддержки предпринимательского сообщества. Оперативное реагирование на новые вызовы позволило сохранить экономическую ситуацию в крае на неплохом уровне, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Игорь Якимчик согласился с позицией руководителя парламента. Он отметил, что бизнес в сложных условиях смог быстро перестроиться и воспользоваться поддержкой.

Бизнес-омбудсмен добавил, что на краевом уровне для стимулирования предпринимателей разработали новые виды займов. Они рассчитаны на различные виды деятельности – от самозанятых до крупных промышленных производств. Причем, первые могут получить кредиты в размере от 100 тысяч до 5 миллионов рублей по льготной ставке.

Подробная информация о них представлена на сайте краевого Фонда микрофинансирования.

Стороны договорились о взаимодействии в продвижении инициатив делового сообщества на законодательном уровне.