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Общество20 мая 2021 20:08

В Краснодаре трамвай №4 изменит маршрут на четыре вечера

Изменения связаны с заменой трамвайных путей по улице Захарова
Инна БОРИСОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 24, 25, 26 и 27 мая трамваи маршрута №4 изменят движение в вечернее время, сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения связаны с заменой шпал на трамвайных путях на участке от остановки «Водолечебница» по Захарова до пересечения со Станкостроительной.

- С понедельника по четверг после 22 часов вагоны из Комсомольского микрорайона проследуют до Кооперативного рынка, затем повернут в противоположную сторону и по Коммунаров будут двигаться к остановке «ул. им. 40-летия Победы». Затем вагоны вернутся в Восточное депо, - уточнили в департаменте транспорта.

Изменение маршрута коснется вагонов, которые отправляются из Комсомольского микрорайона в 22.09 и 22.27.