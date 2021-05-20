В Краснодаре трамвай №4 изменит маршрут на четыре вечера

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 24, 25, 26 и 27 мая трамваи маршрута №4 изменят движение в вечернее время, сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения связаны с заменой шпал на трамвайных путях на участке от остановки «Водолечебница» по Захарова до пересечения со Станкостроительной.

- С понедельника по четверг после 22 часов вагоны из Комсомольского микрорайона проследуют до Кооперативного рынка, затем повернут в противоположную сторону и по Коммунаров будут двигаться к остановке «ул. им. 40-летия Победы». Затем вагоны вернутся в Восточное депо, - уточнили в департаменте транспорта.

Изменение маршрута коснется вагонов, которые отправляются из Комсомольского микрорайона в 22.09 и 22.27.