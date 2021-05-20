В Краснодаре маршрутка №37 начнет ездить по новому пути с 22 мая

В Краснодаре маршрутный автобус №37 изменит схему движения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре маршрутный автобус №37, который возит пассажиров от улицы Валерия Гассия на Гидрострое до Кооперативного рынка, изменит схему движения. Об этом сообщили в мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

- С 22 мая маршрутки начнут ездить по проспекту Знаменского от улицы Валерия Гассия до Невкипелого в прямом и обратном направлениях, - уточнили в администрации.

В будние дни на маршруте будут работать 14 автобусов с интервалом в 12 минут. По выходным - 11 автобусов с интервалом 15 минут.

С обеих сторон дороги по улице Знаменского уже установили новые остановочные павильоны. Прежняя схема движения маршруток изменена по просьбам жильцов новых многоэтажек.