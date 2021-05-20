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Общество20 мая 2021 20:56

Авиарейс из Волгограда до Краснодара задержали на 6 часов из-за поломки самолета

Полет выполняет авиакомпания «Азимут», на рейс зарегистрировались 49 человек
Инна БОРИСОВА
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Авиарейс Волгоград - Краснодар авиакомпании «Азимут» 20 мая был отложен из-за неполадок с самолетом

Авиарейс Волгоград - Краснодар авиакомпании «Азимут» 20 мая был отложен из-за неполадок с самолетом

Фото: Александр ГЛУЗ

Авиарейс Волгоград - Краснодар авиакомпании «Азимут» 20 мая был отложен из-за неполадок с самолетом. Вылететь в столицу Кубани воздушное судно должно было в 14.55.

- Рейс задерживается по техническим причинам, пассажиры перемещены в здание терминал, - сообщили ТАСС в аэропорту Волгограда.

Теперь в Краснодар полетит резервный борт, который прибыл из Ростова-на-Дону. Отправление назначено на 21.10.