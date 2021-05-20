Депутаты ЗСК рассмотрели организацию учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде

По поручению спикера Законодательного собрания края Юрия Бурлачко председатель комитета по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский в режиме видеоконференции провел совещание.

Парламентарий напомнил, что на недавно прошедшей встрече депутатов при рассмотрении темы развития профобразования руководитель ЗСК особое внимание обратил на введение при обучении новых цифровых платформ.

- Вопрос дистанционного обучения при помощи цифровых технологий в последнее время чрезвычайно актуален и волнует многих родителей и учащихся, и здесь важна ясность. В регионе внедряется новая цифровая образовательная платформа «СберКласс», созданная ПАО «СберБанк». Кубанцы обращаются к депутатам с вопросами, что она из себя представляет, чем отличается от других, каковы условия её использования, не заменит ли она полностью традиционное обучение. «В крае необходима активная разъяснительная работа для всех участников образовательного процесса по всем этим вопросам», - сказал Юрий Бурлачко.

Подробнее о проекте рассказала ректор Института развития образования Татьяна Гайдук. Она отметила, что «СберКласс» разработан в соответствии с поручением Президента РФ. В 2020 году в проект в пилотном режиме вошли 19 школ края, в 2021 году ещё 31 школа.

Новые условия подразумевают обучение с учетом особенностей, способностей и возможностей ученика, повышение его интереса и мотивации. Татьяна Гайдук также добавила, что «СберКласс» не предполагает переход на дистанционное обучение и не заменяет учителя. Платформа помогает учащимся в выборе образовательной траектории и темпа её усвоения. Школа самостоятельно определяет классы и предметы, по которым будет проводиться обучение. Докладчик подчеркнула, что оно является добровольным и бесплатным.

Представители филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани рассказали коллегам об опыте организации учебного процесса в электронной информационно-образовательной среде образовательной организации с использованием различных цифровых платформ. Своими наработками в этой сфере поделились и другие участники совещания.

В завершение Виктор Чернявский отметил, что разъяснительная работа по поводу использования новой обучающей платформы должна быть продолжена. Он заверил, что профильный комитет кубанского парламента со своей стороны всегда готов к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательного процесса.