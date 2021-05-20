У летучих мышей в Сочи нашли опасные коронавирусы

В пещерах между Адлером и Сочи у летучих мышей выявили два новых опасных вида коронавируса Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ученые из московского Центра Гамалеи выявили в пещерах между Адлером и Сочи у летучих мышей два новых вида коронавируса. Новые штаммы получили названия «Хоста-1» и «Хоста-2».

Летучих мышей исследовали в пещерах «Музейная», «Хоста-1», «Колокольная», «Партизанская» и «Красноалександровская», которые расположены в долинах рек Хосты и Кудепсты, пишет МК со ссылкой на завлабораторией биотехнологии Центра Сергея Альховского.

Ученые считают, что вирусы малого подковоноса - разновидность летучих мышей в пещерах Сочи - могут стать источником новых коронавирусов человека. Специалисты Центра им. Гамалеи категорически не рекомендуют туристам и местным жителям посещать эти пещеры