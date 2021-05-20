В Краснодаре ограничат движение транспорта по улице Академика Трубилина с 22 мая

В Краснодаре с 22 мая изменится движение транспорта на улице Академика Трубилина Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре с 22 мая изменится движение транспорта на улице Академика Трубилина. Неудобства для всех участников дорожного движения продлятся до конца июня, пока не завершатся работы на участке главного городского коллектора.

Фото: мэрия Краснодара

- Полностью будет закрыт для движения один квартал - от ул. им. Калинина до ул. им. Головатого. Нельзя будет проехать по участку от Алма-Атинской в направлении ул. Калинина - там ограничат движение по одной стороне дороги, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: мэрия Краснодара

Автомобилистов и пассажиров призывают к внимательности.