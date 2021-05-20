Краснодарский театр драмы представит премьеру спектакля «Тропами Василия Теркина»

Краснодарский драмтеатр подготовил премьерный спектакль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Краснодарский драматический театр имени Горького 25 мая представит премьерный спектакль «Тропами Василия Теркина». Режиссер-постановщик - Елена Журавлева.

В описании спектакля на сайте театра говорится, что "действие, состоящее из фрагментов поэмы, насыщено письмами реальных людей – их воспоминаниями, чувствами и тревогами, маленькими радостями и горечью потерь, трепетно и лаконично переплетенных с чувственными музыкальными композициями". Режиссер выбрала те главы из поэмы, которые не изучают в школе.

В постановке также использованы письма, телеграммы и заметки из газет военных лет. В ролях заняты Татьяна Корякова, Виктория Лукина, Евгения Белова и др.

Спектакли запланированы на 26 мая и 23 июня.