Редчайшие орхидеи сочинского дендрария вытоптали посетители

Фото: @npsochi

Редчайшая орхидея сочинского дендрария - серапиас сошниковый - пострадала от нашествия посетителей, которые вытоптали растение.

- Если в прошлом году эти редкие орхидеи, пусть и практически незаметно, но все же цвели, то в этот раз мы отмечаем полное отсутствие цветения. Это, в первую очередь связано с вытаптыванием газона, - рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

По словам специалиста, в новом сезоне ни один экземпляр серапиаса около Греческой (мавританской) беседки также не порадовал своим цветением.

Фото: @npsoch

Галина Солтани отметила, что орхидеи имеют особенность «прятаться» под землей в течение нескольких лет. Так что на следующий год сотрудники парка продолжат наблюдать за растениями, ожидая их цветение.