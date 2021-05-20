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Общество20 мая 2021 23:27

Редчайшие орхидеи сочинского дендрария вытоптали посетители

Растения пострадали от ног безжалостных посетителей как в нижней части Дендрария, так и рядом со знаменитой Греческой беседкой
Инна БОРИСОВА
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Фото: @npsochi

Фото: @npsochi

Редчайшая орхидея сочинского дендрария - серапиас сошниковый - пострадала от нашествия посетителей, которые вытоптали растение.

- Если в прошлом году эти редкие орхидеи, пусть и практически незаметно, но все же цвели, то в этот раз мы отмечаем полное отсутствие цветения. Это, в первую очередь связано с вытаптыванием газона, - рассказала ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани.

По словам специалиста, в новом сезоне ни один экземпляр серапиаса около Греческой (мавританской) беседки также не порадовал своим цветением.

Фото: @npsoch

Галина Солтани отметила, что орхидеи имеют особенность «прятаться» под землей в течение нескольких лет. Так что на следующий год сотрудники парка продолжат наблюдать за растениями, ожидая их цветение.