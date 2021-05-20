Производство машин и оборудования на Кубани выросло на 5,6%

В Краснодарском крае на поддержку машиностроения в 2021 году направят 80 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае по итогам 2020 года производство машин и оборудования выросло на 5,6 %, сообщает пресс-служба администрации края.

- В 2020 году по программе стимулирования спроса на продукцию кубанских производителей было направлено около 60 млн рублей, в этом году предусмотрено уже 80 млн рублей, – сказал вице-губернатор Александр Руппель.

На Кубани также немаловажным инструментом развития машиностроения остается краевой Фонд развития промышленности. Более 40% всех выданных из фонда займов приходится на предприятия машиностроения и металлообработки, а это более 800 млн рублей.