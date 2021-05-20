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Общество20 мая 2021 23:57

Производство машин и оборудования на Кубани выросло на 5,6%

Заметный рост связан как с краевыми мерами поддержки машиностроения, так и расширением рынков продвижения кубанской продукции
Инна БОРИСОВА
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В Краснодарском крае на поддержку машиностроения в 2021 году направят 80 млн рублей

В Краснодарском крае на поддержку машиностроения в 2021 году направят 80 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае по итогам 2020 года производство машин и оборудования выросло на 5,6 %, сообщает пресс-служба администрации края.

- В 2020 году по программе стимулирования спроса на продукцию кубанских производителей было направлено около 60 млн рублей, в этом году предусмотрено уже 80 млн рублей, – сказал вице-губернатор Александр Руппель.

На Кубани также немаловажным инструментом развития машиностроения остается краевой Фонд развития промышленности. Более 40% всех выданных из фонда займов приходится на предприятия машиностроения и металлообработки, а это более 800 млн рублей.