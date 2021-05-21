Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 21 мая 2021 ожидается в нескольких округах курорта. Дело в том, что на побережье Черного моря продолжается ремонт важных коммуникаций и сетей. Во время модернизации линии у специалистов не остается выбора: им приходится временно отключать подачу электричества в дома и квартиры местных жителей. Отметим, что касается это не всего курорта, а только нескольких улиц города. Узнали, где будут отключения света в Сочи 21 мая 2021.

В Адлерском районе на улицах Кропоткинская, Ахштырская, переулке Садовый, улицах Садовая, Кирова, Ульянова, Молокова (частично), Голубые дали, Ленина, Мира, Лескова и Менделеева. Здесь частично будет отключена подача электричества в промежутке с пяти утра и до восьми вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улицах Измайловская, Механизаторов, Прямая, Тепличная, селе Раздольное СНТ Восход-6.

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 17:00 в переулке Строительный 4,4а,8, улицах Поселковая 1-15, Восточная (частично), Севастопольская 1-16 (частично), Тоннельная 1-56, дачи, переулке Высокогорный (частично), улицах Плеханова (частично), Виноградная (частично), ЖСК «Подснежник» (частично)

Лазаревский район останется без света с 08:00 до 19:00. Здесь подачу электричества отключат в поселке Ахинтам на улицах Ахинтам, Кичмайская ауле Большой Кичмай на улицах Убыхская, Ачмизова, Заречная, поселке Сергей Поле на улице Славы (частично), переулках Прудный (частично), Араратский (частично), улице Новошкольная, переулках Масис, Севанский, Праздничный, улице Батумское Шоссе (частично), СТ «Знание», поселке Васильевка на улицах Братьев Еремян, Просторная, поселке Вардане на улице Молодежная, поселке Дагомыс на улицах Старошоссейная, Летняя и Рубиновая, поселке Лазаревское на улицах Маяковского (частично) и Сочинское шоссе (частично).