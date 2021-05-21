Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Последние новости на 21 мая 2021. На Кубани поймали вандала, который обезглавил Ленина. Причины преступления неизвестны.

В Адыгее преступник напал с лезвием на сотрудника исправительной колонии. Все случилось на прогулке во дворе.

В Горячем Ключе иномарка врезалась в столб, пострадали два человека. Им назначили амбулаторное лечение.

У летучих мышей в Сочи нашли опасные коронавирусы. Ученые боятся, что новые штаммы сочинских коронавирусов могут спровоцировать очередную вспышку инфекционной пандемии.

Живые посылки из Сочи отправили пчеловодам. «Жужжащий» груз получат в Татарстане, Удмуртии и в Рязанской области.