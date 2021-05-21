Погода в Краснодаре на 21 мая 2021 года: в мегаполисе установится настоящая жара Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жара возвращается на Кубань после недельной паузы. Только жители краевого центра задышали полной грудью, как столбики термометра активно поползли вверх. По прогнозам синоптиков, зонтики уже можно спрятать обратно в шкафе. Дождей и гроз в ближайшее время на Кубани не ожидается – только солнечная погода и жара.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Краснодаре на 21 мая 2021 года.

- Ожидается солнце. Днем воздух прогреется до плюс 30 градусов. Порывы ветра днем не превысят 9 м/с., – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.