В Краснодаре на 9-й Тихой снесли капитальный торговый самострой

Фото: PervyshovEA

Капитальный торговый объект снесли на улице 9-й Тихой в Краснодаре. Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.

- С участием службы судебных приставов и прокуратуры Прикубанского округа снесли капитальный торговый объект. Эта история тянулась с 2017 года, - написал Первышов в своем Telegram-канале.

Мэр пояснил, что предприниматель взял в аренду участок муниципальной земли. Построил одноэтажное здание площадью 397 квадратных метров. При возведении он превысил площадь объекта, а также почти на 50% - предельные параметры разрешенного строительства.

- Судились с бизнесменом несколько лет. И в итоге обосновали в суде свою правоту, - добавил глава города.

Что будет создано на участке – социальный объект или объект благоустройства – власти планируют решить вместе с жителями.