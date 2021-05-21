Погода в Сочи на 21 мая 2021 года: на курорте будет жарко

Фото: admkrai.krasnodar.ru
«КП-Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи на 21 мая 2021 года. По прогнозам метеорологов, на курорте ожидается стабильная солнечная погода.
С утра возможна небольшая облачность. Утром на побережье прогнозируют слабый ветер. А вот днем начнется жара, столбики термометров в Сочи устремятся вверх и остановятся только на отметке +32°.
- Даже ночью температура воздуха будет довольно комфортной, возможен незначительный ветер на побережье, - заверили синоптики.
Ночью воздух в Сочи остановится на отметке +19°.