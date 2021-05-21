На Кубани количество ДТП с детьми выросло в два раза

Фото: отдел пропаганды БДД

Количество ДТП с детьми в Краснодарском крае выросло больше чем в два раза. Об этом сообщили в ГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

- Более трети (35%) всех аварий с детьми приходится на летний период. Поэтому в целям профилактики детского травматизма во время каникул организовано проведение краевой профилактической акции «Внимание-дети!», - сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции будут принимать участие в родительских собраниях и уроках. Также в регионе организуют видео-челленж «Переходи дорогу правильно!». Школьники будут создавать короткометражные видеоролики и публиковать их в социальных сетях.

- Помимо профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдение требований безопасности при организации школьных перевозок, а также эксплуатационного состояния подъездных путей к оздоровительным лагерям, - добавили в ГИБДД.