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В Сочи ведется мониторинг отремонтированных дорог. Специальная комиссия выявляет дефекты по ранее выполненным работам и направляет их подрядчику для устранения. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Специалистами технического надзора на очередном объезде, на улице Туренко выявили глубокие трещины. Причина повреждения дороги - оползни, которые произошли из-за выпадения обильных осадков.

- Выявленные повреждения не связаны с качеством материала и нарушением технологического процесса, поэтому не могут быть отремонтированы в рамках гарантийного случая. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» осуществляется постоянный лабораторный контроль хода производства работ заказчиком, - подчеркнул директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Владимир Пронкин.

Противооползневые мероприятия можно провести в рамках капитального ремонта дороги. Сейчас активно разрабатывается сметная документация и ведется поиск источника финансирования.