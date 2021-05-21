Заповеднику «Утриш» на восстановление после пожара потребуется 70 лет

Кубань потеряла 130 га леса Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На восстановление заповедника «Утриш» под Анапой, где в августе 2020 года произошел крупный природный пожар, уйдет не менее 70 лет. Об этом сообщил и.о. директора Олег Козырев.

- Думаю, есть те потери, которые в обозримом будущем вообще невосстановимы. А так, природа должна восстановиться через 70-100 лет, - цитирует Козырева ТАСС.

Он уточнил, что территория заповедника и сам заповедник являются научным учреждение, все процессы там должны идти естественным путем, поэтому восстановительные работы проводить не планируется.

Сейчас в заповеднике усилили пожарную безопасность, установили резервуары с водой и инструментом. Также планируется закупить систему раннего оповещения о возгораниях и мощные насосы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что от пожаров на побережье очень сильно страдает экосистема: гибнут сотни живых существ, уничтожается почва. Можно сказать, что огонь превращает леса в пустыни. В пожарах на Черноморском побережье гибнут сотни видов животных.

Пожар в «Утрише» в августе 2020 года уничтожил почти 130 га уникального реликтового леса. Ущерб, причиненный заповеднику, оценили почти в 1 млн рублей.