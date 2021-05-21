«Не нюхать и не трогать!»: Эксперты предупредили о ядовитом цветке на Кубани

Фото: instagram.com/utrishgpz
Очень ядовит на Кубани ясенец кавказский. От этого красивого и притягивающего взгляд растения можно получить сильнейшие ожоги. Об этом рассказали специалисты заповедника «Утриш».
- Растение в период цветения и созревания семян выделяет в большом количестве эфирные масла. Резкий цитрусовый запах следует воспринимать как сигнал об опасности. Ни в коем случае не стоит трогать этот цветок, тем более срывать его, даже если очень хочется. В солнечную погоду к ясенцу нельзя прикасаться из-за риска получения химического ожога, который проявляет себя лишь через сутки. Рубцы от ожогов могут остаться на всю жизнь, - сообщили эксперты.
Фото: instagram.com/utrishgpz
Также нельзя нюхать этот цветок – можно получить ожог дыхательных путей. Специалисты рекомендуют оставлять минимум открытых участков тела, чтобы защитить себя от воздействия растения.
- Если ожог от ясенца всё же был получен, необходимо экстренно обратиться в больницу, - предупредили эксперты.
Фото: instagram.com/utrishgpz
Чаще всего ясенец встречается в окрестностях Новороссийска и Утриша.
Ранее «Комсомолка» писала и о других опасных и ядовитых растениях Краснодарского края и Республики Адыгея.