Мэрия прокомментировала ситуацию с ЖК «Rich House» в Краснодаре

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Собственники квартир в ЖК «Rich House» жалуются на то, что достроенные дома уже долгое время не сдают в эксплуатацию. В мэрии Краснодара прокомментировали ситуацию.

- Строительно-монтажные работы на объекте завершены в июле 2020 года. Подключение объекта к инженерным сетям выполнено. Но есть отклонения от проектной документации, поэтому получить положительное заключение и ввести объект в административном порядке не представляется возможным, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» представители администрации.

В мэрии также добавили, что в декабре прошлого года инвестор-технический заказчик ООО «АльфаСтройКубань» обратился в Первомайский районный суд с исковым заявлением обязать департамент по надзору в строительной сфере края выдать заключение о соответствии построенного объекта и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На очередном заседании, 20 апреля, было принято решение о передачи дела в арбитражный суд. Но до настоящего времени дата рассмотрения в арбитражном суде не назначена.