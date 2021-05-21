В Краснодаре 23 мая пройдет чемпионат края по cуперкроссу

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Чемпионат по суперкроссу в Краснодаре пройдет 23 мая. В краевой центр съедутся ведущие гонщики страны из городов и районов Кубани, а также из Севастополя, Крыма, Адыгеи, Ростовской области и Ставропольского края.

- Мотосезон открыт, но стартов в этом году будет немного. Часть из участников краевого турнира уже 13 июня будут бороться на этапе чемпионата мира мотокроссу, - сказал президент Федерации мотоциклетного спорта Краснодарского края Александр Джеус.

В программе соревнований в Краснодаре гонки в классах 125 см³ (юноши), 125 см³ (юниоры), 250 см³ (мужчины). На старт выедут более 50 участников.

Чемпионат по суперкроссу начнется в 11 утра на мототреке по улице Фурманова, 1/А. Соревнования пройдут с антиковидными требованиями.