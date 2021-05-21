Организация «АдыгэХасэ» выразила поддержку Константину Затулину

Президиум общественной организацииадыгов-шапсугов города Сочи в ходе расширенного заседания поддержал кандидатуру Константина Затулина на предстоящем предварительном голосовании партии «Единая Россия» и осенних выборах в Государственную Думу РФ.

Члены президиума, присутствующие на заседании, единогласно проголосовали за Затулина и официально порекомендовали всем первичным организациям «АдыгэХасэ» поддержать его кандидатуру в ходе праймериз.

На протяжении длительного времени Константин Затулин работает над решением проблем адыгских аулов Большого Сочи. Один из актуальных самых актуальных вопросов – землепользование. Из-за того, что многие аулы находятся в черте охраняемых природных территорий, у местного населения возникают сложности с использованием земельных участков для сельскохозяйственных и иных нужд. Этот и многие другие вопросы, волнующие сочинских адыгов-шапсугов – в числе приоритетных в работе парламентария. По ним подготовлены и направлены депутатские запросы в соответствующие министерства и ведомства.

Напомним, что ранее в поддержку кандидатуры К. Затулина официально выступил целый ряд общественных организаций города Сочи, в том числе местное отделение Союза армян России, греческое общество «Эноси», осетинское общество «Алания», сочинское городское Сибирское землячество, организация ветеранов войны в Афганистане.