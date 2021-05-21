«Газпром межрегионгаз Краснодар» принимает меры по ограничению газоснабжения должникам

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар

«Газпром межрегионгаз Краснодар» ограничивает поставки газа теплоснабжающим организациям (ТСО) региона из-за большой просроченной задолженности.

Дебиторская задолженность ТСО Кубани за газ превышает 3 млрд рублей. Крупнейшие должники функционируют в восьми муниципальных образованиях: Гулькевичском, Тимашевском, Апшеронском, Тихорецком районах, городах Краснодар, Новороссийск, Анапа и Горячий ключ. Газовики отмечают значительный прирост задолженности ТСО, а также неисполнение ими гарантийных обязательств по погашению долгов и отсутствие расчётов за текущие поставки газа.

Для взимания долгов компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» вынуждена идти на жёсткие правовые меры. За последние 12 месяцев компания подала в суды края 247 исковых заявлений о взыскании задолженности за газ с юридических лиц на сумму более 1,7 млрд рублей.

В случае, если предприятие продолжает систематически нарушать условия договора поставки газа, региональному поставщику приходится идти на крайние меры и ограничивать газоснабжение. Ограничения газоснабжения проводятся в строгом соответствии с порядком, который предусмотрен Правилами ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утвержденными Правительством Российской Федерации. Уведомления предприятиям-должникам всегда направляются заблаговременно.